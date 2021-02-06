رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد محطتي أسيوط ومنفلوط (صور)

تفقّد اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد العمل بمحطتي أسيوط ومنفلوط بمحافظة أسيوط، للتأكد من انتظام سير العمل والتزام العاملين بهما، وأثناء زيارته، وجّه رئيس الهيئة بمراجعة الإنارة بمحطة منفلوط، وكذا واجهة المحطتين لتتناسب والنسق الجمالي العام، وتماشيًا مع حركة التطوير الشاملة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية المصري.كما تفقّد المهندس أشرف رسلان شبابيك حجز التذاكر، موجهًا بضرورة حسن معاملة جمهور الركاب، مع التأكيد مجددًا على اتباع العاملين بها لكافة الإجراءات الوقائية السابق الإعلان عنها من قِبل الهيئة، مع التوجيه بالتفتيش الدائم لضبط عملية ارتداء الركاب للكمامات كإجراء احترازي متبع في كافة محطات السكك الحديدية بأماكنها المفتوحة والمغلقة وكذا داخل القطارات مع تطبيق تحصيل الغرامات المقررة حال عدم الالتزام بإرتداء الكمامات، مع إصدار تعليماته بتوفير الكمامات بمنافذ حجز التذاكر لبيعها لجمهور الركاب.ووجّه رئيس الهيئة بمراجعة الأكشاك على الأرصفة، للتأكيد على مطابقتها للنماذج المعتمدة من قِبل الهيئة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لذلك.وأعرب عن عدم رضاه عن مستوى النظافة بالمحطة وموجهًا بضرورة الارتقاء بها، مُشددًا أنه لن يقبل بأي تهاون فيما يخص الخدمة المقدمة والتي لابد وأن تليق بالمواطنين مرتادي مرفق السكة الحديد، كما وجّه المهندس أشرف رسلان بمتابعة عمل ماكينات صرف التذاكر بمحطة أسيوط بصورة مستمرة لإمكان استغلالها الاستغلال الأمثل، كما تفقّد العمل بمكتب التشغيل للاطمئنان على انتظام حركة العمل به، موجهًا بضرورة انتظام مواعيد القطارات والعمل على تلافي أية تأخيرات، مع التأكيد على تشغيل الإذاعة الداخلية بالمحطة للإعلان عن أية تأخيرات حال حدوثها حرصًا على راحة مستقلّي القطارات.