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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: تحسن إنتاجية مصر من السلع الاستراتيجية

السبت 06/فبراير/2021 - 08:59 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحسن إنتاجية مصر من مختلف أنواع المحاصيل الاستراتيجية واقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث ارتفع إجمالي المساحة المحصولية إلى 16.2 مليون فدان خلال عام 2018-2019 مقابل 16.1 مليون فدان عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 1%.

وأوضح التقرير أن مساحة محصول الأزر سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.3 مليون فدان عام 2018-2019 مقابل 0.9 مليون فدان خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 51.9% نتيجة لاستنباط أصناف جديدة من الأرز مقاوم للجفاف وكانت كمية الانتاج 4.8 مليون طن خلال العام وتحتل محافظة الدقهلية المرتبة الأولى حيث بلغ الإنتاج 1.4 مليون طن بنسبة قدرها 29.2%.

وارتفعت مساحة محصول قصب السكر إلى 329.2 ألف فدان عام 2018-2019 مقابل 327.4 ألف فدان العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 0.5% وكانت كمية الإنتاج 15.3 مليون طن خلال العام وتمثل محافظة قنا المرتبة الأولى حيث بلغ الإنتاج 6 مليون طن بنسبة قدرها 39.2%.

وسجل إنتاج القمح ارتفاعًا إلى 8.6 مليون طن خلال عام 2018-2019 مقابل 8.3 مليون طن خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.5%، على الرغم من انخفاض مساحة المحصول من 3.2 مليون فدان لـ 3.1 مليون فدان، وتحتل محافظة الشرقية المرتبة الأولى حيث بلغ الإنتاج مليون طن بنسبة قدرها 11.5%.

وبلغت مساحة الصوب 29.2 مليون متر2 عام 2018-2019 مقابل 25.9 مليون متر2 العام السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 12.9%، وكانت كمية الإنتاج قد ارتفعت من 253.3 ألف طن لـ 271.6 ألف طن، وتحتل محافظة الدقهلية المرتبة الأولى حيث بلغ الإنتاج 109.8 ألف طن بنسبة قدرها 40.4%.

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