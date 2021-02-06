الباز مناشدا السيسي: «عزبة الهجانة» بحاجة إلى يد الدولة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن حالة الخلاف حول المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية "صحية وجيدة"، وتعبر عن حيوية البلد، مشيرًا إلى أننا عشنا في السابق حياة مملة، لم نكن نتحدث فيها عن أي إنجازات تحدث، أما الآن فنحن نتحدث عن جدوى المشروعات، والأولى بالتنفيذ.













وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كاميرا "آخر النهار" رصدت مشاهد من "عزبة الهجانة" خلف مساكن الفردوس، متسائلا: "مش عارف الناس عايشة في المكان ده إزاي؟، تخيلوا الشارع ضيق لدرجة البلكونة في البلكونة والعمارات مرتفعة جدا".





وناشد "الباز"، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تنظر الدولة إلى منطقة "عزبة الهجانة" والتدخل السريع والعاجل لحل مشاكل أهالي المنطقة.







