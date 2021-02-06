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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: دعم الدولة قضى على نقص البنزين وانقطاع الكهرباء

السبت 06/فبراير/2021 - 09:10 م
محمد أحمد الجبلاوي
محمد أحمد الجبلاوي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن استثمارات مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية كان لها أبلغ الأثر في حجم الطاقة المنتجة والقضاء تماما على أزمات كانت تقلق مصر لعقود طويلة، مثل نقص البنزين والغاز وانقطاع الكهرباء.

وأضاف خلال تصريحات له اليوم أن البلد لم تتأخر وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، في توجيه كافة الموارد لتطوير مصادر الطاقة في مصر ومواصلة الاستكشافات في الثروات المصرية.

وقال: «انعكس بالفعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، واكتشاف حقول نفطية ضخمة مثل حقل ظهر وغيره، وأصبحت لدى مصر القدرة على تصدير الكهرباء لدول الجوار».

وشدد وكيل لجنة الطاقة أن مصر ستعود قريبا وبالتحديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتصبح واحدة من أكبر 10 مصدرين في العالم بمجال الغاز، مع اقتراب تشغيل مصنع دمياط للإسالة خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الدعم الذي تلقاه قطاع الغاز والنفط في مصر منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم كان ولا يزال غير مسبوق.

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