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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين» يثمن دور «المركزي» في مساعدة الصناع لمواجهة تداعيات كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 09:11 م
محمود الشندويلي
محمود الشندويلي
أسماء إبراهيم
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ثمن المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بدور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في اتخاذ إجراءات عظيمة لمساعدة الصناع والمستثمرين لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.

وأضاف الشندويلي في تصريحات لـ«الدستور» أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض يوم الخميس الماضي، يعتبر قرارا عظيما مناسبا وراعيا للظروف التي يعاني منها المستثمرون والصناع خلال الفترة الراهنة.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن تثبيت أسعار الفائدة سيؤدي إلى دعم الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج.

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