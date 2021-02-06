وزير قطاع الأعمال: الغزل والنسيج به فرص كبيرة للنمو والتصدير

أشاد المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بما قدمه الخبراء المصريين بالخارج خلال الندوة الحوارية الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع.جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar)، التي انطلقت اليوم السبت لمناقشة "استراتيجية التمويل الصناعي في مصر"، بحضور وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.وأضاف توفيق أن قطاع الغزل والنسيج في مصر به فرص كبيرة للنمو والتصدير، وقال: "إننا نصدر بما قيمته 2 مليار دولار في هيئة أقطان قصيرة التيلة وملابس وأقمشة، في الوقت الذي يمكننا التصدير بـ15 مليار دولار بشرط التنظيم وتوفير البنية التحتية اللازمة".