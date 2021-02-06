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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير قطاع الأعمال: الغزل والنسيج به فرص كبيرة للنمو والتصدير

السبت 06/فبراير/2021 - 08:47 م
هشام توفيق
هشام توفيق
وفاء علي
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أشاد المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بما قدمه الخبراء المصريين بالخارج خلال الندوة الحوارية الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar)، التي انطلقت اليوم السبت لمناقشة "استراتيجية التمويل الصناعي في مصر"، بحضور وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأضاف توفيق أن قطاع الغزل والنسيج في مصر به فرص كبيرة للنمو والتصدير، وقال: "إننا نصدر بما قيمته 2 مليار دولار في هيئة أقطان قصيرة التيلة وملابس وأقمشة، في الوقت الذي يمكننا التصدير بـ15 مليار دولار بشرط التنظيم وتوفير البنية التحتية اللازمة".

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