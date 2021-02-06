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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ساعة أو بلاي ستيشن.. 5 أفكار تكسبين بها قلب زوجك في عيد الحب

السبت 06/فبراير/2021 - 11:13 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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يعتبر عيد الحب مناسبة رومانسية للتعبير عن المشاعر الود بين الطرفين، فتقديم الهدايا للرجل من الأمور التى تحسن من الحالة المزاجية، إضافة الى توطيد العلاقة.

فى التقرير التالي نقدم عدد من الهدايا التى تناسب الرجال حيث يمكنك الاستعانة بها لتقديمها إلى شريك حياتك.

طقم رياضي
تجذب الملابس الرياضية الكثير من الرجال، لذا يمكنك الاستعانة بها، فشراء طقم ملابس كرة من الأفكار الجيدة وغير مكلفة.

جهاز بلاي ستيشن
يعد جهاز البلاي ستيش إذا كان من هواة الألعاب والبلاي ستيشن، يمكن شراء أسطوانات لأحدث الألعاب، أو إهداء الجهاز ذاته إذا كانت الإمكانيات المادية تسمح بذلك.

اشتراك فى جيم
يمكنك دفع الاشتراك له بالصالة الرياضية، فإذا كان من محبي ممارسة الرياضة والمحافظة على الوزن، يمكن أت تهديه عضوية في جيم.

إكسسوارت سيارة
تعتبر السيارة من الأمور التى يهتم بها الكثير من الرجال، ويتابعون دائما بكل ما هو جديد ويخص السيارات وهناك بعض الكماليات منها أنظمة صوت سيارات، مكنسة لتنظيف السيارة، جهاز تتبع السيارة لحمايتها، وغيرهم".

ساعة رياضية
يمكن للساعة الرياضية ان تحل مشكلة التفكير الكثير فى هدية شريك الحياة، حيث تعتبر فكرة جيدة وغير مكلفة.

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