رشا سمير: التكرار يقتل الكاتب (حوار)

• القانون في مصر لا يحمي الملكية الفكرية

• إفلاس المبدعين أدى إلى انتشار السرقات الأدبية

• لا أعتبر نفسي كاتبة نسوية

• بل أعتبر نفسي كاتبة إنسانية

كيف ترين تجربتك؟

يبدو المتابع لأعمالك الإبداعية أن ثمة تيمة أساسية متعلقة بإشكاليات وهموم وأزمات المرأة العربية.. هل تعتبري نفسك واحدة من الكاتبات النسويات؟

أعمالك الإبداعية غالبًا ما نشهد بعد نشرها معركة حول سرقتها بدءًا من «بنات في حكايات» وصولًا «للقلب مرسى أخير»؟

إلى جانب الكتابة الإبداعية تمارسين الكتابة الحفية والطب كمهنة، هل هذا يأخذ من مشروعك الإبداعي أم يضيف له؟

حدثينا عن مبادرة «كاتبان وكتاب».. كيف جاءتك هذه الفكرة؟

من هم أهم وأبرز الكتاب الذين حاورتيهم، وما الشروط التي تضعينها لعمل تلك الحوارات، ومردود هذه الحوارات في المشهد الثقافي العربي؟

هل هناك شروط معينة لاختيار الضيوف؟

المبادرة، البعض يرى أنها أبعدتك بعض الوقت عن اشتغالك بتجربتك الروائية خاصة أن تلك المبادرات تحتاج إلى جهد معرفي كبير بالرجوع إلى كتابات الضيوف وإلقاء الضوء عليها عبر طرح أسئلة تضيف للمشاهد؟

هل هناك احتمالية أن يتم ترجمة هذه الحوارات إلى كتاب مطبوع أو تحويله إلى برنامج ثقافي؟

قدَّمت الكاتبة رشا سمير العديد من الأعمال الإبداعية في مجال الرواية والقصة والتي ناقشت عبرها العديد من الموضوعات الشائكة منها وضع المصريين في الخارج عبرها روايتها الأولى «بنات في حكايات»، إلى جانب الإبداع والأدب فهي تمارس الكتابة الصحفية.ومؤخرًا أطلقت «سمير» مبادرة «كاتبان وكتاب» والمعنية بإلقاء الضوء على أهم وأبرز كتّاب العالم العربي عبر حوارات مصورة تذيعها عبر شكبة الإنترنت.وقالت في حوار مع «الدستور» إنَّ المسافة الزمنية ما بين رواية «بنات في حكايات» والرواية الأخيرة «للقلب مرسى أخير» هي 11 عامًا صدر لي فيها 4 أعمال روائية طويلة ومجموعتين قصصيتين وإلى نص الحوار:المسافة الزمنية ما بين رواية «بنات في حكايات» والرواية الأخيرة «للقلب مرسى أخير» هي 11 عامًا صدر لي فيها 4 أعمال روائية طويلة ومجموعتين قصصيتين، على الرغم من أن أول مجموعة قصصية نُشرت لي كانت عام 1995 وهذا يعني فاصل زمني آخر طويل.أما المسافة الإبداعية وهذا هو الأهم، فهي ببساطة عُمر من الكتابات والمقالات والقراءات والتحديات.. تلك المسافة الزمنية أضافت لي خبرة أدبية وأتاحت لي الارتحال داخل أعمالي كلما تقدمت خطوة للأمام، لأتعلم من أخطائي وأستمع إلى آراء القراء والنقاد.. الحقيقة أن الفارق كبير بين أول ما نُشر لي وبين «للقلب مرسى أخير»، من وجهة نظري أن تلك المسافة علمتني الإجادة وأحدثت اختلافًا في لغتي السردية ومفرداتي وهذا له علاقة وثيقة بقراءاتي المتعددة ودخولي عالم النقد الأدبي وحواراتي المتجددة مع الكتاب العرب.دعني أقول لك شيئًا هو معتقدي وإيماني، أن أعمالي لا تخضع لتيمة أساسية ولا لخط أدبي واحد أقتفي أثره طول الوقت، فأنا من المؤمنين بالتنوع، وكما قلت مرارًا وتكرارًا، التيمة الواحدة تقتل الكاتب.. وهذا ما يجعلني أحرص دائمًا على عدم الوقوع في فخ التكرار أو التقوقع في قالب أدبي واحد.. ربما عالجت بعض رواياتي قضايا المرأة وهي قضايا مهمة من وجهة نظري وقصدت تسليط الضوء عليها، إلا أنني وكما هو الحال مثلا في «سألقاك هناك» و«للقلب مرسى أخير»، اخترت أن أطرق باب قضايا الإنسان بوجه عام، الإنسان في أي مكان وكل زمان.. البشر معاناتهم واحدة بغض النظر عن الجنس واللون.نعم تصديت لقضايا المرأة في رواياتي «بنات في حكايات» و«جواري العشق»، ولكن لا أعتبر نفسي كاتبة نسوية.. بل أعتبر نفسي كاتبة إنسانية.هذا غير صحيح، دعني أوضح لك أولًا أن معركة السطو المسلح على الأفكار موجودة منذ الأزل، فالقانون في مصر لا يحمي الملكية الفكرية.. وإفلاس المبدعين أدى إلى الانتشار المرعب لتلك الظاهرة، العمل الوحيد الذي تمَّ اقتباسه بالفعل مني وقمت بتقديم شكوى هو رواية «بنات في حكايات»، ودليلي كان رسائل صوتية وإيميلات من مخرج العمل تؤكد ذلك.. وهذا هو العمل الوحيد الذي صاحبه هذا اللغط.أما أن يلفت نظري عدد كبير من قرائي بأن فكرة هذه الرواية أو تلك شبيهة بأحد رواياتي فهذا لا يعني أنني اتهمت أحدًا بذلك.. بل اتهمهم من قرأوا لي.. وأنا عادة لا أهتم، لأن كوني في المقدمة يجعل الطعنات دومًا تأتيني من الخلف.. وهو ما يزيدني اعتزازًا بما أكتب لكونه مختلفًا.حتى هذه اللحظة الراهنة برغم ما تشغله أعمالك الإبداعية من سطوة المشهدية العالية فيها إلا أننا لم نشهدها على شاشة التليفزيون والسينما.. وهذا يأخذنا لسؤال حول العلاقة الوطيدة بين الأدب والسينما وكيف يؤثر الأدب في السينما؟علاقة الأدب بالدراما علاقة مهمة، هناك أعمال روائية عظيمة تحولت إلى دراما أعظم، وهناك أعمال شوهتها الدراما وقضت على نجاحها الأدبي، وأعمال لا قيمة لها خلقت الدراما لها جمهور حتى لو كان جمهور درجة ثالثة.الأدب يجب أن يكون المنبع الثري للدراما، وخصوصا أن العمل الذي يتحول للشاشة يتيح لشريحة كبيرة أن تتعرف عليه حتى لو أساء العمل للرواية.إن ثمة اتجاه غالب على اختيار معظم الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة، وهو اتجاه لا يضع في الحسبان مشهدية ولا إبداعية، فالمشهد التجاري والمال قضى على فكرة اختيار القيمة.في الحقيقة أنا أمارس العديد من المهام واستمتع بها على نفس القدر، بجانب الأدب أمارس طب الأسنان بحب شديد، وأكتب مراجعات أدبية ومقال سياسي لجريدة «الفجر» المصرية، كما أقوم بعمل مبادرات ثقافية مثل إدارة صالون إحسان عبد القدوس، وعمل مبادرة «كاتبان وكتاب»، أستمتع بكل ما أمارسه، حتى رياضة التنس لم أنقطع عنها يومًا ولا زلت أمارسها بنفس الشغف.بدأت وقت حظر التجوال في بداية عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا، وهو التوقيت الذي اضطررت فيه لوقف ندوات صالون إحسان عبد القدوس، ففكرت في شيء بديل ومفيد يضيف للحياة الثقافية في مصر وهو واجب المثقفين والمبدعين، هناك حالة من الخلط والاضطراب أصابت الوسط في السنوات الأخيرة بسبب كثرة الإصدارات التي لا تحمل قيمة ولا معنى، والحقيقة أننا في مصر منغلقون لحد كبير على أنفسنا، فهناك أقلام مهمة ومبدعين بحق لم نتعرف عليهم بشكل جيد.مبادرة لا تهدف لأي ربح مادي اللهم إلا الربح الثقافي التنموي فقط، محاولة للتعرف على كتاب مهمين من خلال ندوات وحوارات تتيح للقارئ من خلالي تحليل مجمل أعمالهم.أولا سعادتي بالغة بأن كتاب مهمين قبلوا دعوتي بكل سرور، وهم أصدقاء قبل أن يكونوا مبدعين، على سبيل المثال، المؤرخ والكاتب الفرنسي جيلبيرت سينويه، وهو الذي قام بعمل بحث عني قبل الموافقة وسأل عني أصدقائه، ثم رحب وبشدة وكان من أجمل من حاورت وأهمهم، فهو كاتب عظيم ومتواضع، أيضا روبير سوليه الكاتب الفرنسي الشهير، لم نقم بعمل الحوار بالإنجليزية لأنه لا يجيدها ولذا أرسلت إليه الأسئلة ورد عليها بالفرنسية ثم ترجمتها إلى حوار بالجريدة أشاد به الدكتور جابر عصفور.الناشرة رانيا المعلم مديرة تحرير دار الساقي للنشر، الكاتبة الأردنية ليلى الأطرش، الروائي السوري الكردي جان دوست، الروائي اللبناني جبور دويهي، الكاتبة اللبنانية هدى بركات.ومردود هذه الحوارات رائع على المشهد الثقافي، فقد احتفى به الناشرون العرب والصحف السعودية والإماراتية كتبت عن المبادرة وطلب مني التلفزيون الفلسطيني عمل مقابلة خاصة.. وهذا أحسبه شهادة تقدير.أن يكون شخص استطاع أن يؤثر في المشهد الثقافي، ناشر له رؤية وقدم أعمالا تستحق، أو مبدع قدم أعمال قيمة حركت قضايا أو كشفت عورات أوضاع متردية أو حلقت بالقارئ في أزمنة بعيدة.. الشرط الوحيد أن يكونوا مبدعين بعيدا عن مؤسسات تقديم الزيف والتردي حتى لو باعوا آلاف النسخ ونالوا عشرات الجوائز.لا أنكر أن تلك الحوارات بالفعل أرهقتني وأخذت من وقتي، لم تبعدني عن الكتابة بقدر ما استقطعت جزء كبير من وقتي طبعا، التحضير للقاءات مرهق نفسيا وذهنيا، وأنا في أغلب الأحيان أكون قد قرأت أغلب أعمال الكاتب قبل محاورته، بالطيع هي إضافة ونجاح يسعدني، ذلك لأن دور الكاتب التثقيفي لا يقل أهمية عن دوره الإبداع.لم أفكر في هذا الموضوع في بداية المشروع، ربما بدأت الآن أضع الفكرة في الحسبان، بعد ما ألح علي الكثير من الأصدقاء والقراء بجمع هذه الحوارات التي قمت بالفعل بنشر بعضها في الجريدة، ونشرها في كتاب حتى يتسنى لمن لم يتابعها في وقتها متابعتها لاحقا، إلا أن البرامج الثقافية بكل أسف لا تحقق الربح المادي الذي تحققه برامج الطبخ والموضة والتجميل!..كل ما أتمناه أن تظل تلك التجربة بعيدة عن الإسفاف والتكرار.. ما أؤكده حقا هو أن اليوم الذي سوف أجد نفسي فيه قد مللت الفكرة أو وقعت في دائرة التكرار، هو اليوم الذي سوف أعلن فيه عن توقف المبادرة.