إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص إثر مشاجرة بسبب خلافات بينهم بمدينة القناطر الخيرية وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهم وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم المستشفى.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.