ضبطه الأهالي.. القبض على عاطل سرق حقيبة فتاة فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل بمساعدة الأهالي وعامل دليفري بشبين القناطر بعد أن قام بسرقة حقيبة فتاة في الشارع مستغلا قيادته مركبة توك توك، حيث طارده الأهالي وعامل دليفري حتى حاصروه في قرية الأحراز المجاورة للمدينة ولقنوه علقة ساخنة وسلموه للشرطة.تلقى اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بتمكن الأهالي وعامل دليفري من ضبط عاطل سرق حقيبة فتاة بمنطقة محطة شبين القناطر وفر هاربا وتم محاصرته بقرية الأحراز بعد مطاردة بموتوسيكل الدليفري وسيارات الأهالي وتلقينه علقة ساخنة وتسليمه للشرطة.وتوصلت التحريات أن المتهم غافل الفتاة عند محطة شبين القناطر بالمدينة وسرق حقيبتها فصرخت فطارده الأهالي وموتوسيكل دليفري وتعقبوه وتم ضبطه وتلقينه علقة ساخنة وجرى إخطار مركز شرطة شبين القناطر وتسليمه.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.