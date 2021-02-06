الزراعة: زيادة منافذ استقبال عينات السلع الغذائية والزراعية من المصدرين

أكدت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، أنه تم توسعة وتطوير المعمل، حيث تم زيادة منافذ شبابيك استقبال العينات، وإضافة 4 منافذ جديدة لاستقبال المصدرين والمستوردين وثلاث غرف لتجهيز العينات وفحصها من المبيدات والعناصر الثقيلة تكثيف الجهود لتقليل زمن تحليل العينات، وإصدار النتائج والتيسير على المصدرين والمستورد ين للسلع الغذائية والزراعية.وقالت "عبداللاه" في تصريحات لـ"الدستور"، إن المعمل يقوم بعمليات الإرشاد والتوعية للمزارعين والمصدرين في كيفية التعامل والاستخدام للمبيدات، وكذلك عمليات الحصاد والممارسات الزراعية الجيدة.وأشار إلى أنه يتم استقبال العينات خلال 24 ساعة حتى في ظل أزمة كورونا، وأن المعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية بما يضمن جودة التحاليل على المستوى الدولي.