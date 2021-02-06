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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جزيرة الحياة».. عرض مسرحى بثقافة أسوان (صور)

السبت 06/فبراير/2021 - 08:32 م
عرض مسرحى بثقافة
عرض مسرحى بثقافة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عرضا مسرحيا للأطفال بعنوان "جزيرة الحياة" على مسرح فوزى فوزى "المسرح الصيفى" التابع لفرع ثقافة أسوان، ضمن شرائح مسرح الإدارة العامة لثقافة الطفل بحضور لجنة التحكيم المكونة من عمرو حمزة مخرج، نهاد السيد مهندسة ديكور، بكرى عبد الحميد كاتب مسرحى نجوى أحمد سيد مدير عام الفرع، يستمر العرض حتى يوم ٩ فبراير الحالى.

تدور فكرة العرض حول الطفل بليد الذي يكره العلم والتعليم فتظهر له مجموعة من الكتب الذي تخبره عن كنز موجود في كهف الأماني داخل جزيرة الحياة، ولكن بشرط وهو أن يذهب مع الكتاب في رحلته داخل الجزيرة، ويذهب بليد إلى الجزيرة للبحث عن كهف الأماني ويواجه بعض الصعوبات والمخاطر ولكن بمساعدة الكتاب ينتصر على هذه الصعوبات إلى أن يفقد كتابه في نهاية الرحلة، وينجح في الاختبار الأخير ويطلب منه الحكيم طلب أمنيته وجائزة لاجتيازه تلك المخاطر والصعوبات ويتمنى أن يعود له الكتاب مرة أخرى.

"جزيرة الحياة" تمثيل سيف أسامة، يوسف أشرف، محمد محسن، مازن ياسر، شيماء رجب، مروة صالح، مينا صبحي، شفاء ماهر، تأليف حسام عبد العزيز، استعراض شعبان محمد، ديكور حسن محمد، تنفيذ ديكور أحمد السودانى ومحمود كشك، إضاءة محمود فتحى وباسم محمد عيد، مخرج مساعد محمد موسى، إخراج محمد عبد المنعم محمد.

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