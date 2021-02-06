13 ألفا و442 إصابة جديدة بكورونا فى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 385 حالة وفاة و13 ألفا و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 91 ألفا و3 حالات، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال الفترة نفسها مليونين و625 ألفا و98 حالة، تعافى منهم حتى اليوم مليونان و107 آلاف و61 شخصا.