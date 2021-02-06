الأنبا مكاريوس يكشف كواليس تدابير الرعاية بإيبارشية المنيا

كشف الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص كواليس تدابير الرعاية بالإيبارشية الفترة المقبلة.وقال الأنبا مكاريوس في بيانا له: «منذ أن أصبح كرسي المنيا شاغرا عقب نياحة الأنبا أرسانيوس وبدأت لقاءات البابا مع الأنبا مكاريوس عدة مرات ومن مجمع الكهنة كاملا، ثم مع أمناء الخدمة، وآخر مع الأراخنة والكهنة وذلك لتدبير رعاية هذة الإيبارشية».وتابع: «اليوم 6 فبراير التقى البابا مع 75 كاهنًا يمثلون قطاعات الإيبارشية وأعلن البابا خلال اللقاءات انه قد تم بالفعل اختيار اثنين من الرهبان لسيامتهم أسقفين لهاتين الايبارشيتين».وأضاف: «أعلن قداسته أن الرسامات ستتم في عاصمة كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة وسيتم تمثيل كل إيبارشية بعدد محدود من الشعب نظرًا للظروف الحالية».واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وممثلي الإيبارشيات الثلاثة «إيبارشية مدينة المنيا، إيبارشية أبو قرقاص، وإيبارشية شرق المنيا وتوابعها».وبحث قداسة البابا معهم تدبير وترتيب الخدمة بهذه الإيبارشيات الجديدة.وقالت مصادر مطلعة لـ«الدستور» إن قداسة البابا تواضروس الثاني، استقر على تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ ورسامة الراهب ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، ورسامة الراهب سرابيون السرياني أسقفا على إيبارشية شرق النيل.وتستقبل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 7 مارس المقبل رسامات الأساقفة الجدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.