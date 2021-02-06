قبرص وسلوفينيا تناقشان حل المشكلة وتعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس النواب القبرصي "البرلمان" أداموس أدامو، اليوم السبت، مع وزير الخارجية السلوفيني آنزي لوجار سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وحل المشكلة القبرصية في ظل رئاسة سلوفينيا للاتحاد الأوروبي.وأفاد بيان صحفي أصدره البرلمان، وأوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" على موقعها الإلكتروني، بأن الجانبين أشادا بالمستوى الجيد للغاية الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، ورغبتهما المشتركة في تعزيزها على جميع المستويات.والتقى وزير الخارجية السلوفيني، الذي يزور قبرص حاليا في زيارة عمل قصيرة، في صباح اليوم، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس؛ حيث تطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك.الجدير بالذكر أن جزيرة قبرص تعرضت للتقسيم منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي للجزيرة، فيما جرت آخر جولة من المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج.