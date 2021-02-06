الزراعة تحذر.. وفلاحون: تشديد الرقابة مهم للحفاظ على محصولنا من التلف

يواجه المزارعون في مصر أزمة انتشار التقاوي المغشوشة التي يتم تداولها في الأسواق على الرغم من عدم مطابقتها للمعايير والأوصاف، ما يؤدي إلى تدمير المحصول والأرض الزراعية، الأمر الذي حذرت منه وزارة الزراعة وشنت الحملات التفتيشية لمصادرة التقاوي والأسمدة الغير صالحة للاستهلاك.في سياق متصل حذرت وزارة الزراعة من تداول أصناف من التقاوي غير مطابقة للموصفات والتي تحمل اسم "طماطم 025"، إذ قامت إحدى الشركات بتسويقها من خلال تزوير "الاستيكر" ووضعه على تقاوي مغشوشة، كما كشفت أن هذا الصنف غير مسجل لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى التابعة لوزارة الزراعة.واتساقًأ مع ذلك كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن شركات غش التقاوي تحقق أرباحًا شخصية طائلة على حساب الأمن الغذائي المصري وعلى حساب جهد وقوت الفلاحين في مصر، لأن التقاوي المغشوشة من شأنها أن تعرض المحصول الزراعي كله إلى التلف والهلاك.وتابع نقيب الفلاحين في تصريحاته لـ "الدستور" أنه مؤخرًا حذرت وزارة الزراعة من واقعة جديدة في غش التقاوي وهي تداول صنف تقاوي الطماطم تحت اسم "025" ولكنه مغشوش وغير صالح للاستهلاك وقد يدمر الأرض الزراعية.وطالب "صدام" الحكومة بالرقابة على منافذ بيع التقاوي وكل ما يتعلق بمنتجات الأرض الزراعية، من أجل الحفاظ على الزراعة في مصر والمنتجات الزراعية، فضلًأ عن تجنب حدوث أزمات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.محمد سعد، مزارع في إحدى محافظات الوجه البحري، يقول إن أزمة التقاوي هي أبرز المشكلات الزراعية التي تواجه جميع المزارعين والفلاحين في مصر؛ مرجعًا أسبابه إلى أنها دومًا يتم التلاعب في أسعارها ولكن الأخطر هو غش منتجات التقاوي.وتابع "سعد" أنه الآن لا يمكن الاستغناء عن التقاوي إذ أصبح من الصعب أن الزراعة بدون تقاوي؛ وذلك يرجع إلى عملية حرث الأرض بشكل دائم والزراعة على مدار العام دون توقف، الأمر الذي يرهق الأرض الزراعية وتزداد حاجتها إلى التقاوي.من جانبه أكد علي صالح، مزارع بمحافظة البحيرة، أن غش التقاوي هي أزمة تهدد كل فلاح وكذا الأراض لزراعية؛ لأن الشركات تقوم بغش المنتج نفسه ولكن تضعه في عبوات لشركات وأصناف معروفة وشهيرة في التقاوي، ويؤدي ذلك إلى شراء تلك المنتجات المغشوشة دون علم لدى الفلاحين بأن التقاوي غير صالحة للاستخدام.ويضيف صالح: "يعني غالبية الفلاحين بنروح نشتري صنف محدد ومعروف من التقاوي، الأزمة بتظهر لوجود غش في المنتجات دي وللأسف احنا كفلاحين منقدرش نفرق لأن المنتجات بتبقى متبرشمة ومقفلة زيها زي الأصلي، وممكن فلاح يكتشف ده بعد استخدام التقاوي المغشوشة وللأسف بيضرب محصول الأرض كلها".أما محمود لطفي، مزارع بكفر الشيخ، طالب بتفعيل الرقابة وزيادة الحملات التفتيشية على منافذ بيع التقاوي، معلقًا: "احنا كفلاحين مش هنقدر نكتشف الغش في التقاوي إلا بعد ما نكون استخدمنا التقاوي وممكن محصولنا كله يتعرض للتلف، لكن الحكومة ووزارة الزراعة تقدر تمنع الأزمة دي قبل الفلاح ما يتضرر".وذكر لطفي أن استخدام التقاوي أصبح من المواد الأساسية لزراعة الأرض حاليًأ، وحتى لا يتعرض الإنتاج الزراعي في مصر إلى خطر يجب على الحكومة مواجهة الشركات التجارية التي تغش التقاوي واتخاذ الإجراءات القانونية معها.