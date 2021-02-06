مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من فرانكفورت

استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركات الطيران الألمانية الخاصة القادمة من مدينة فرانكفورت وتحمل على متنها ٢٢٠ راكبا، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الطيران والسياحة والأثار.وبهذه المناسبة، تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق العلاقات العامة باستقبال الركاب وطاقم الطائرة بالورود والشيكولاتة، كما تم الاحتفال بقائد الطائرة، حيث تصادف أن هذه الرحلة تعد الأخيرة له قبل بلوغه سن التقاعد، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين.واستقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المسافرين بالورود، كما وزعوا عليهم مواد دعائية عن مصر ومقوماتها السياحية والآثرية والهدايا التذكارية.جدير بالذكر أن تلك الرحلة ستكون منتظمة أسبوعيًا، مع زيادة عدد الرحلات إلي 3 رحلات أسبوعيًا في منتصف مارس المقبل.