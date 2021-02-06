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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السبت.. هنا الزاهد تكشف عن شخصياتها في «حلوة الدنيا سكر»

السبت 06/فبراير/2021 - 08:18 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
منار إبراهيم
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يعرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" السبت المقبل، للفنانة هنا الزاهد التي تجسد خلاله شخصيات مختلفة ويعد أولى بطولتها المطلقة في عالم الدراما.

وتظهر هنا في المسلسل بـ9 شخصيات، استعدادًا لعرضه السبت المقبل، وكانت أبرز شخصية في البوستر الرسمي للعمل هو ظهور هنا الزاهد بالحجاب في شكل جذاب وغير معتاد على بطلة العمل، ليزداد حماس الجمهور بانتظار رؤيتها بالحجاب.

المسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبوذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري.

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