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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هزة أرضية بقوة 2ر4 درجة بجنوب شرق أسوان

السبت 06/فبراير/2021 - 08:33 م
هزة أرضية
هزة أرضية
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سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تمام الساعة السادسة و١٤ دقيقة و٤٩ ثانية مساء اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، هزة أرضية بقوة ٢ر٤ درجة على مقياس ريختر جنوب شرق أسوان، وعلى بعد ٢٠٧ كم غرب مدينة حلايب.

وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في بيان أصدره اليوم، إلى أن إحداثيات تلك الهزة الأرضية وقعت على خط عرض ١٨ر٢٢ درجة شمالا، وخط طول ٦٤ر٣٤ درجة شرقا، وعلى عمق ١٩ كم.

وأكد أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بمصر بهذه الهزة ولا حدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.

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