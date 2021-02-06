رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين» يناقش فرص الاستثمار بليبيا.. غدًا

السبت 06/فبراير/2021 - 08:19 م
الدكتور محرم هلال
الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد
أسماء إبراهيم
طباعة
يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد، اجتماعًا غدًا الأحد 7 فبراير بمقر الاتحاد، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الجمعيات بالمحافظات.

ويناقش اللقاء فرص الاستثمار في تشاد، وعرض خطاب الاتحاد العام بالغرف لدولة ليبيا ومناقشة فرص الاستثمار بدولة ليبيا وبحث فكرة إنشاء فرع للاتحاد في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة تقييم العلاقة بين الاتحاد وجمعيات الأعضاء وكيفية تحسين العلاقة.

كما يعرض اللقاء تقرير لجنة إنشاء موقع رسمي ومنصة الكترونية لبيع وترويج المنتج المصري، بالإضافة إلى عرض موقف تبرعات صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

الصور

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

مرعب.. فيضان «بلون الدم» يغرق قرية إندونيسية

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

مصطفى عبدالوارث يستعرض المواقف المشرفة لحزب الوفد

أوّلُ ما تراءى لى داخلَ البلّورة

أزمة الأربعين

قصيدة الفراشة