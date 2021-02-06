«المستثمرين» يناقش فرص الاستثمار بليبيا.. غدًا

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد، اجتماعًا غدًا الأحد 7 فبراير بمقر الاتحاد، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الجمعيات بالمحافظات.ويناقش اللقاء فرص الاستثمار في تشاد، وعرض خطاب الاتحاد العام بالغرف لدولة ليبيا ومناقشة فرص الاستثمار بدولة ليبيا وبحث فكرة إنشاء فرع للاتحاد في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة تقييم العلاقة بين الاتحاد وجمعيات الأعضاء وكيفية تحسين العلاقة.كما يعرض اللقاء تقرير لجنة إنشاء موقع رسمي ومنصة الكترونية لبيع وترويج المنتج المصري، بالإضافة إلى عرض موقف تبرعات صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح كورونا المستجد.