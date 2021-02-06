وزير الري السوداني: ملء خزان سد النهضة يهدد الأمن القومي لبلادنا

قال وزير الري السوداني ياسر عباس اليوم السبت إن بلاده ترى أن أي ملء لخزان سد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو سيشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني.وقال الوزير في مقابلة مع رويترز إن السودان يقترح "توسيع المظلة في التفاوض (بين السودان ومصر وإثيوبيا) لتشمل مع الاتحاد الأفريقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة... وتحول دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين الى وسطاء".