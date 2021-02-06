رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2021.. موعد صرف الدفعة الرابعة

تستمر عمليات البحث حول رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2021، حيث يسأل الكثير من المواطنين عن الرابط لمعرفة موعد صرف العلاوات الخمس عبر محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد قامت الحكومة بتخصيص هذه العلاوة لدعم الفئات الأكثر احتياجا تلبية لمطلباتهم اليومية وتخفيف العبء عنهم.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2021

ويمكن للمواطن الذي يرغب في معرفة كل ما يتعلق بالعلاوات الخمس، من خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات القومية، من خلال الرابط الآتي: ps://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx ، حيث من المقرر أن يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات على 4 دفعات متساوية بنظام ربع سنوية، فقد بدأت في يوليو 2020، ومن المقرر أن ينتهي مع معاش شهر أبريل 2021.





خطوات الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس

يستطيع المواطن أن يدخل من خلال الرابط السابق الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعية، حيث يقوم المواطن المصري بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وهو للقائم بالصرف.، ويقوم بعد ذلك يكتب المواطن الأسم الأول للأم لاللغة العربية، ثم الضغط على زر داخل المربع أنا لست برنامج روبوت، وأخيرًا الضغط على إرسال الطلب.

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس، فى الأول من أبريل المقبل، بقيمة 7 مليارات جنيه.





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