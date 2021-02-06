حجز طالب جامعي تسبب في وفاة شخص بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز م.ع، طالب جامعى تسبب في وفاة شخص بمنطقة التجمع 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم "م ع " 22 سنة، طالب جامعى سار عكس الطريق بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدامه بشخص أثناء عبوره الطريق وتوفى فى الحال.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام طالب باصطدام شخص أثناء سيره عكس الاتجاه وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ وتم نقلهم للمستشفى وضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.