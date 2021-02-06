«أو تسريح بإحسان».. حكايات من دفتر العنف الزوجي

تركت منى منزل الزوجية بعد زواج دام نحو 7 سنوات تعرضت فيها لكل أنواع العنف بدءًا من الإهانة والضرب وصولًا لوضع أدوية في طعامها تسببت في إصابتها بقرحة معدة وزيادة في كهرباء القلب.منى واحدة من أكثر من 5 ملايين سيدة تعرضن للعنف على يد أزواجهن، وأصيب نصفهن بإصابات بالغة جراء هذا العنف، حسب تقرير صادر عن المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.ورغم تعديلات النصوص القانونية التي حدثت في الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يحد من الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، ووصلت لحد القتل وكان آخرها جريمة بشعة شهدتها قرية عزبة طوخ مركز السنطة بمحافظة الغربية، بعدما لقيت زوجة تدعى نورا مصرعها على يد زوجها الذى أطلق عيارًا ناريًا عليها.«الدستور» عرضت حكايات من دفتر العنف الزوجي ضد الزوجات في التقرير التالي:منى أحمد التي قاربت على الثلاثين من عمرها، قالت إن زواجها لم يكن هادئًا منذ بدايته، ورغم تحملي لمسئولية البيت وعملي الذي أنفق راتبه كاملًا على المنزل لعدم قدرة زوجي على تحمل المسئولية كاملة، مضيفة تحملت الكثير من الإهانات التي وصلت للضرب في بعض الأحيان لأتفه الأسباب إلا أنني لم أتحمل أن يصل الأذى إلى وضعه أدوية جنسية في طعامي تسببت في اصابتي بقرحة معدة وكهرباء في القلب، فقررت رفعت دعوى طلاق للضرر.في 2019، أصدر المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء احصائية عن العنف ضد المرأة، وأظهرت أن هناك 5.6 مليون امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويًا، وهناك 2 مليون و400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوي عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج تبلغ 585 مليون جنيه سنويا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، لم يتعد عدد النساء اللائي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.من أسابيع تداول مستخدمي منصات التواصل فيديو تظهر فيه سيدة تدعى عزة حسن، تشتكى من ظلم زوجها على حد قولها وعلى وجهها آثار الضرب، مناشدة المسؤولين لاسترداد حقها:"اللي عمل فيا كده جوزى أبو عيالي داس على وشي بالجزمة وضربني قدام عيالي التلاتة"، موضحة لم يترك أموال للإنفاق على صغاره في غيابه، ما اضطرني للاستلاف، وحين عاد وطلبت منه مصروف البيت ضربني.واستطردت: "جوزى محامى بيجيب حقوق الناس وبيعرف ياخد حقوق القريبين منه أوى، وقفت معاه واشتغلت معاه، وبقالي 9 سنين متجوزاه، مبطلبش منه أي حاجة، عايشة معاه بما يرضي الله، كان كل أملي يكبر ويكبر معاه عياله، خلى وشي كله كسورـ عشان بطلب منه يسيب فلوس في البيت، لأنه بيسيبنا كتير بالأسبوع والـ10 أيام.وعدلت مصر القوانين المنظمة لحقوق المرأة في السنوات الأخيرة، وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي عن جهود مصر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ومن بينها تضمين الدستور المصري 2014 أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة، مشيرة إلى حزمة القوانين، منها قانون العقوبات المصري- الذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتي يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض.وقالت إنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهما بمثابة خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، لافتة إلى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وهي أول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي.