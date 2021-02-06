حفار يلتقط جثة طفل رضيع أثناء تطهير ترعة بالقليوبية

شهدت قرية قرنفيل دائرة مركز القناطر الخيرية واقعة غريبة، حيث التقط حفار أثناء تطهير إحدى الترع جثة طفل حديث الولادة بصندوق الحفار، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى القناطر العام لاتخاذ اللازم.تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات المائية، يفيد ظهور طفل حديث الولادة بصندوق حفار أثناء تطهير ترعة عزبة سعد بقرية قرنفيل دائرة مركز القناطر الخيرية.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين وجود جثة الطفل ذكر مجهول الهوية ويرتدى "سلوبت" أبيض وحفاضة ويوجد مشبك سرى فى السرة ولا توجد به أى إصابات.وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الطفل لا يتجاوز عمره 3 أيام ويوجد تحلل فى عموم الجسم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.