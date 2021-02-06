واشنطن تؤكد دعمها لليبيا موحدة تحكمها حكومة شاملة

تقدمت الولايات المتحدة بالشكر للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، وهي تغادر منصبها على كلّ ما قدّمته في دفع عجلة السلام بليبيا.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء اليوم، إن ستيفاني برهنت في هذه الأدوار على امتلاكها مهارات دبلوماسية غير عادية تعكس إبداعا وإصرارا للجمع بين الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واختيار قيادة لسلطة تنفيذية جديدة، وقرار إجراء انتخابات وطنية مع نهاية هذا العام.وأضاف البيان: "في ظل العملية الانتقالية التي تمرّ به قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإننا نشجّع الشعب الليبي على بناء إنجازاته ومواصلة العمل من أجل إنهاء الصراع".وشددت الخارجية الأمريكية على دعم الولايات المتحدة الرؤية الليبية بأن تكون ليبيا دولة يعمّها السلام ومزدهرة وموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها.