بالأسماء.. إصابة 7 في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الدولى الكيلو 15 بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مع نفسها عند الكيلو ١٥ الطريق الدولي بنطاق دائرة المركز.وأسفر الحادث عن إصابة "جودة هاشم حسين" ٣٥ سنة، "تامر رمضان علي" ٣٥ سنة، و"شحاتة سالم حسين" ٤٠ سنة، و"إبراهيم محمد عبد الغني" ٢٧ سنة، و"معروف إسماعيل موسى" ٣٤ سنة، و"هاني مصطفى علي" ٤٨ سنة، و"أحمد السيد رمضان محمد" ١٨ سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم.