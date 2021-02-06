زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر يضرب أسوان

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد مساء يوم السبت هزة أرضية جنوب شرق أسوان وعلى بعد 207 كم غرب مدينة حلايب بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر.وذكر جاد القاضي أن الزلزال الذي حدث اليوم السبت الساعة 6 مساء و 14 دقيقة و 49 ثانية بقوة 4.2درجة على مقياس ريختر على خط العرض 22.18 شمالا، و خط الطول 34.64 شرقا بعق 19 كيلومترا.وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.