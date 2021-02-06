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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. نظر دعوى بنك مصر ضد شركة عطور لسداد 23 مليون جنيه

السبت 06/فبراير/2021 - 07:53 م
بنك مصر
بنك مصر
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الأحد، نظر دعوى قضائية مرفوعة من بنك مصر ضد شركة لتسويق العطور ومستحضرات التجميل، لسداد مبلغ 23 مليونًا و226 ألف جنيه، إضافة إلى عائد 16% لتخلفهم في سداد مستحقات البنك بعد التسهيلات البنكية التي منحت للأخير.

كشفت أوراق القضية عن أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جارٍ مدين والناتج عن التسهيلات الائتمانية ببنك القاهرة للشركة، وبالرغم من إنذار الشركة من قبل البنك أكثر من مرة للسداد لكن دون جدوى ما حد بالبنك برفع دعوى قضائية للمطالبة بذلك.

وحلّ بنك مصر محل بنك القاهرة في كل الحقوق، بموجب عقد جوالة حق مؤرخ بتاريخ في 1 يناير 2008 مما جعله صاحب الحق في إقامة الدعوى القضائية.

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