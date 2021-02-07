أسعار مواد البناء اليوم | سعر طن الأسمنت | سعر الحديد الأحد 7-2-2021

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت الممتاز

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد والأسمنت

سعر الحديد اليوم الأحد

حديد عز





أظهر التقرير السنوي للمجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية الصادر، عن ارتفاع صادرات قطاع مواد البناء خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الشهر في 2019 بمعدلات نمو بلغت نحو 10%، إذ بلغت في ديسمبر 2020 قيمة 554 مليون دولار مقارنة بـ504 ملايين دولار في العام السابق عليه.وفي هذا الصدد، يرصد موقع "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر بالأسواق المحلية.سجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.كما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.وسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.وسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.بينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.سجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.وتبدأ اسعار الحديد" التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.سجل حديد عز سعر 13700 جنيه للطن.سجل سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن.بينما سجل حديد المصريين 13550 جنيها للطن.وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن.بينما سجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيه.كما سجل حديد الكومي 13300 جنيه للطن.وسجل العشري 13450 جنيهًا للطن.وسجل حديد المعادي 13300 جنيه.بينما حديد الجيوشي سجل 13300 جنيه للطن.وسجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيه للطن.المراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه.بينما سجل حديد بيانكو 13300 جنيه.