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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم | سعر طن الأسمنت | سعر الحديد الأحد 7-2-2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:08 ص
مواد البناء
مواد البناء
الدستور
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أظهر التقرير السنوي للمجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية الصادر، عن ارتفاع صادرات قطاع مواد البناء خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الشهر في 2019 بمعدلات نمو بلغت نحو 10%، إذ بلغت في ديسمبر 2020 قيمة 554 مليون دولار مقارنة بـ504 ملايين دولار في العام السابق عليه.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر بالأسواق المحلية.

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح
سجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.

أسمنت النصر
كما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.

أسمنت النهضة
وسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.

المخصوص
وسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.

أسمنت السويدي
بينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.

أسمنت الممتاز

وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.

أسمنت العسكري
وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.

أسمنت حلوان
سجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد والأسمنت

وتبدأ اسعار الحديد" التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

سعر الحديد اليوم الأحد 

حديد عز

سجل حديد عز سعر 13700 جنيه للطن.

حديد العتال
سجل سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن.

حديد المصريين
بينما سجل حديد المصريين 13550 جنيها للطن.

حديد بشاي
وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن.

حديد الداخلية
بينما سجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيه.

حديد الكومي
كما سجل حديد الكومي 13300 جنيه للطن.

حديد العشري
وسجل العشري 13450 جنيهًا للطن.

حديد المعادي
وسجل حديد المعادي 13300 جنيه.

حديد الجيوشي
بينما حديد الجيوشي سجل 13300 جنيه للطن.

حديد مصر
وسجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيه للطن.

حديد المراكبي
المراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه.

حديد بيانكو
بينما سجل حديد بيانكو 13300 جنيه.

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