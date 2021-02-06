وفيات كورونا في طوكيو تتجاوز الألف حالة

تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو عتبة الألف وفاة بعد تسجيل 21 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، السبت، أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات بلغ عدد الوفيات في العاصمة 1017.ووفقًا لوزارة الصحة اليابانية، انخفض العدد الإجمالي لمصابي كورونا الذين يعانون أعراضا خطيرة على مستوى البلاد بمقدار 62 شخصا عن اليوم السابق إلى 815 حالة.وشهدت العاصمة أيضًا انخفاضا في عدد حالات الإصابة الشديدة، وفقًا لإحصائيات حكومة العاصمة، حيث انخفض عددهم بمقدار ثلاث حالات عن اليوم السابق إلى 114.