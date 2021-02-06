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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائبات تنسيقية الأحزاب يدعمن حملة «احميها من الختان»

السبت 06/فبراير/2021 - 07:45 م
شباب الأحزاب
شباب الأحزاب
إسلام نصير - محمد الشريف
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أعلن عدد من نائبات مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمهن للحملة الإعلامية التوعوية التي أطلقها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان «احميها من الختان»، التي تهدف إلى نشر الوعى بالمحطات التليفزيونية والإذاعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكانت سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طالبت بتغليظ عقوبة مرتكبي جريمة ختان الإناث، في الجلسة التشاورية حول حقوق المرأة التي عقدتها مؤسسة «إدراك» في الخامس من ديسمبر الماضي، حيث طالبت بزيادة مدة السجن المذكورة بقانون العقوبات وكانت تتراوح بين خمس وسبع سنوات، قائلةً إن تلك العقوبة غير كافية خاصةً فيما يتعلق بحالات الوفاة المترتبة على الختان، فضلًا عن اضطراب الصحة النفسية الذي تتعرض له الفتيات اللاتي تعرضن للختان.

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