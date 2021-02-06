إزالة 600 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا "برئاسة المحاسب هاني الجويلي" بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، شارك فيها اللواء حسين عبدالتواب مساعد مدير الأمن، ووليد كامل نائب رئيس المدينة، المقدم أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، والمقدم مصطفى أبوطالب رئيس وحدة مباحث ببا، والنقيب مصطفى أحمد شرطة المرافق، وأحمد هاشم رئيس قسم الإشغالات ومسؤولى المتابعة والإعلانات والمواقف والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.أسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من 600 حالة إشغال متنوعة بشوارع: بورسعيد، وزير عبدالله، الشيخ ياسين، الطحاوية، الشباب، الورد وميدان الشبكة وميدان المحطة وشارع المستشفى، حيث تم رفع (درج سلالم، إعلانات ولافتة متنوعة غير مرخصة، باعة جائلين، بروزات وتندات، فاترينة، شيش، كراسى، حوامل استاند خشب وحديد...) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.