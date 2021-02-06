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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إصابة 5 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال لمسيرة شرق قليقلية

السبت 06/فبراير/2021 - 07:34 م
الاحتلال
الاحتلال
أ ش أ
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أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، السبت، أثناء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية بكفر قدوم مراد شتيوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية عقب انطلاق المسيرة، وأطلقوا قنابل الغازل المسيل للدموع، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أدى إلى إصابة 5 شبان بينهم مسعف، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

وانطلقت المسيرة هذا الأسبوع تنديدا بالاعتداءات المتصاعدة على الضفة الغربية وتحديدًا في الأغوار الشمالية.

في سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال المقدسية فاطمة خضر (63 عامًا) من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، لستة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال السيدة المقدسية في يناير الماضي، عقب اقتحام منزلها وتفتيشه في بلدة بيت حنينا، وأفرجت عنها في وقت لاحق.

على صعيد آخر، شارك الآلاف في تظاهرة قطرية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية في مدينة (طمرة) بأراضي الـ48، بعد استشهاد الشاب أحمد حجازي، برصاص الشرطة مطلع الأسبوع المنصرم.

وانطلقت التظاهرة الاحتجاجية التي جاءت بدعوة من لجنة المتابعة العليا؛ من دوار الساعة في طمرة، نحو مدخل المدينة وأغلقوا شارع 70 في كلا الاتجاهين أمام حركة السير وصولا إلى منزل عائلة حجازي، بجانب مفرق بئر الطيرة.

وشارك الآلاف من المتظاهرين بينهم رؤساء سلطات محلية عربية ونواب من القائمة المشتركة ونشطاء من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية.

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