استمرار حبس خادمة لسرقتها 46 ألف جنيه من فيلا بالتجمع

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، السبت، حبس خادمة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة 30 ألف جنيه وألف دولار من فيلا مخدومتها بالتجمع.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من "ع.ن" يتهم فيه "و.م" خادمة، لسرقتها 30 ألف جنيه، وألف دولار من فيلته أثناء خدمتها.بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمة، واقتيادها لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.