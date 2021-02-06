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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الليبية المؤقتة تبدي استعدادها لتسليم السلطة

السبت 06/فبراير/2021 - 07:56 م
عبدالله الثني
عبدالله الثني
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أبدى رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، الاستعداد لتسليم السلطة للحكومة الجديدة حال اعتمادها من مجلس النواب بشكل قانوني، مرحبًا بأي قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم.

وأكد الثني، في بيان أوردته قناة (ليبيا الحدث)، السبت، أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها وفقًا للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب، مشيرًا إلى أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقًا للقانون.

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