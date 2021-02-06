الحكومة الليبية المؤقتة تبدي استعدادها لتسليم السلطة

أبدى رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، الاستعداد لتسليم السلطة للحكومة الجديدة حال اعتمادها من مجلس النواب بشكل قانوني، مرحبًا بأي قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم.وأكد الثني، في بيان أوردته قناة (ليبيا الحدث)، السبت، أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها وفقًا للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب، مشيرًا إلى أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقًا للقانون.