كازاخستان تسجل 1141 إصابة جديدة بوباء كورونا

سجّلت السلطات الصحية في كازاخستان 1141 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 193 ألفًا و966 حالة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية السبت، أن البلاد سجلت 1221 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 174 ألفًا و880 حالة.وأضافت الوزارة أنه لا يزال يوجد 27 ألفًا و200 مريضًا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج في كازاخستان، منهم 271 مريضا في حالة حرجة.في الوقت نفسه، سجلت كازاخستان على مدار الأسبوع الماضي 64 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، مما رفع إجمالي الوفيات في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 2540 حالة.