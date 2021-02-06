109 آلاف إجمالى إصابات كورونا في الجزائر

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم السبت، تسجيل 223 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في يوم واحد.وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 108 آلاف و852 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2911 حالة وفاة.وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 74 ألفا و508 حالات، بعد شفاء 178 حالة جديدة، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 21 مريضا بالعناية المركزة.كانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.