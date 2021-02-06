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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل لبناني يكشف أسباب اتهام «حزب الله» باغتيال الناشط لقمان سليم

السبت 06/فبراير/2021 - 07:57 م
لقمان سليم
لقمان سليم
آية حسني
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كشف الكاتب الصحفي اللبناني فادي عاكوم، عن أن الناشط لقمان سليم، المعارض لسياسات حزب الله، الذي تم اغتياله الخميس الماضي، كان يتوقع أن يتم اغتياله في أي وقت، قائلا إنه كان متيقنا أنه على قائمة الاغتيالات.

وأضاف عاكوم: "سليم كان يصل له تهديدات عبارة عن منشورات تلصق أمام منزله، تهدده مباشرة بأن حياته باتت منتهية"، مشيرا إلى أن هذه العملية واغتيال جو بجاني من قبلها، يمكن ربطهما بحزب الله.

وتابع: "جو بجاني كان لديه معلومات عن صور وأشخاص ومعلومات تدين حزب الله في كارثة مرفأ بيروت، وكان يحتفظ بتلك المعلومات وجرى اغتياله، كما ترددت معلومات أن لقمان سليم أيضا كان يمتلك معلومات في هذا الإطار ولهذا تم القضاء عليه في هذا التوقيت".

وأوضح عاكوم، أن حزب الله أراد أن يرسل عدة رسائل من عملية اغتيال سليم- حسبما قال- مردفا: "اغتيال الناشط يأتي في وقت يتعرض به حزب الله لضغوط كثيرة، وقد يقول الكثيرون إن حزب الله من المستحيل أن يقوم بهذه الخطوة لأنه يتعرض للضغوط سياسية ودولية وداخلية، لكن الأمر بالنسبة لحزب الله مخالف فهو يريد أن يقول أنا هنا أنا موجود واستطيع القضاء على خصومي".

كما نوه بأن لقمان سليم ليس الأول، ولن يكون الأخير، مشيرا إلى موجة غضب عارمة في صفوف معارضى حزب الله اللبناني، وتجري الاتهامات علنية وعلى الهواء مباشرة من قبل قيادات كثيرة من المعارضة التي كانت في السابق تشكل فريق ال14 من آذار.

واختتم عاكوم حديثه قائلا: "يتوقع الكثيرون أن تشهد المرحلة المقبلة عاصفة سياسية في لبنان، تضاف إلى العواصف التي يتعرض لها لبنان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وسيكون لها آثار سيئة وستزيد من الانفصام الحاد سياسيا ودينيا وعرقيا، فالأمور قد تنفجر في لحظة أن لم يقم حزب الله إلى الوراء".

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