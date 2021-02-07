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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو فى مصر اليوم الأحد 7-2-2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:15 ص
سعر اليورو
سعر اليورو
ياسمين محمود
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تباين سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة في مصر الأحد الموافق 7-2-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه مع بداية الأسبوع الجاري، حيث لاتزال العملة الأوروبية مستقرة، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.73 جنيهًا وللبيع 18.85، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

عالميًا، أدت المخاوف من تمديد إجراءات العزل التي أعلنت عنها الدول لمنع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، إلي تراجع سعر اليورو لأدنى مستوياته خلال سبعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، حيث جري تداول اليورو عند 1.2078 دولار، أي أعلى بقليل من أدنى مستوى في أوائل ديسمبر عند 1.2056 دولار الذي سجله في الجلسة السابق.

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة في مصر

وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.

وانخفض سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء في البنك الأهلي المصري 18.97 جنيه وللبيع 18.80، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.93 جنيه وللبيع 18.71، وفي بنك بلوم مصر تراجع اليورو اليوم أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك القاهرة فسجل للشراء 19.16 جنيه وللبيع 19.00.

سعر اليورو اليوم

كما شهد سعر تداول العملة الأوروبية اليورو ارتفاعًا في السوق المحلي خلال الفترة الصباحية في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.06، وفي البنك العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 19.99 جنيه وللبيع 18.82، وفي بنك وفا التجاري فسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85.

اليورو اليوم 7-2-2021

وفي البنك الأهلي المتحد استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.00، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 18.82، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.77، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع18.79، كما بلغ سعر اليورو في بنك عودة للشراء 19.00 جنيه وللبيع 18.83، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.79، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.82، وفي بنك مصر فسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.81.

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