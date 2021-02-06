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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: الائتلاف الحاكم لن ينهار بسبب أزمة ترحيل بعض الأطفال

السبت 06/فبراير/2021 - 07:26 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
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أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن الائتلاف الحاكم في البلاد المكون من حزبي الشعب والخضر لن ينهار بسبب الخلاف حول إدارة أزمة ترحيل بعض الأطفال.

وقال كورتس - في تصريح اليوم السبت- إن حزبي الشعب والخضر قادران على احتواء أي خلاف والحفاظ على تماسك الحكومة حتى الانتخابات المقبلة في عام 2024، مشيرا إلى أن أزمة ترحيل 3 طالبات بالمدارس وعائلاتهن فجرت خلافا محدودا بين الحزبين ولكن قادة الحزبين قادرون على تجاوز الأزمة الراهنة والاستمرار في العمل معا.

وأضاف كورتس أن قرارات الترحيل تتخذها المحاكم المختصة بقضايا اللجوء.. مشيرا إلى أنه سيظل مدافعًا متحمسًا عن سيادة القانون ولذا من الطبيعي أن يقبل القرارات التي يتخذها القضاء، لافتا إلى وجوب احترام جميع المواطنين لأحكام القانون وقرارات المحاكم.

وتابع كورتس أنه متفائل بالرغم من الأزمات الحالية، موضحا أن "قضية الترحيل أخذت أكثر من حقها ويجب أن نعطى الأولوية الآن لقضية كورونا وعلينا معًا أن نتغلب على أخطر جائحة منذ 100 عام، وأن نعود بسرعة إلى القوة الاقتصادية من خلال التركيز على الابتكار وعلم البيئة".

من جانب آخر، شهدت العاصمة فيينا اليوم مظاهرات لعدة مئات من الأشخاص الرافضين لقرارات ترحيل الأطفال حيث جابوا في مسيرة وسط العاصمة وقد راعوا الإجراءات الاحتياطية الخاصة بالمسافة وارتداء الكمامات.

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