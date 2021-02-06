أهالى «عزبة الهجانة»: نعانى أزمات عديدة.. و«يا أهلًا بالتطوير»

رحب أهالى «عزبة الهجانة» فى مدينة نصر، بإدراج المنطقة ضمن خطط التطوير التى تنفذها الدولة فى العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية، خاصة فى ظل معاناتها من مشاكل عديدة فى المرافق والخدمات.وداخل أحد الشوارع الرئيسية فى «عزبة الهجانة»، بجوار محطة المياه الرئيسية فى المنطقة، وتحديدًا خلف مساكن «الفردوس»، رصدت «الدستور» العديد من مظاهر العشوائية، بداية من ضيق الشوارع والمداخل وتعرجها بصورة كبيرة جدًا، وعدم رصفها بطبيعة الحال، إلى جانب تلاصق العمارات دون أى تخطيط.وقال محمود سمير، صاحب مطعم للأكلات الشعبية فى «العزبة»- كما يسميها أهلها-: «الناس خايفة تحصل إزالة للمنطقة، لأن إمكاناتهم المادية ضعيفة جدًا».وأرجع هذا التخوف إلى: «سمعنا بقلة المواصلات من وإلى المناطق السكنية الجديدة، التى انتقل إليها سكان المناطق العشوائية التى أزالتها الدولة ضمن خطط التطوير»، مضيفًا: «لكن لو حُلت هذه الأزمة فأهلًا بالتطوير».واشتكى الحاج حسين، أحد أهالى «عزبة الهجانة»، من انتشار أعمال البلطجة على مدار اليوم، خاصة من سائقى «التكاتك»، إلى جانب انقطاع المياه بصورة شبه يومية، وعدم دخول الغاز الطبيعى العديد من الأماكن داخل «العزبة».وأضاف: «نرحب بالانتقال للسكن فى المدن الجديدة، التى بنتها- ولا تزال- الدولة للقضاء على العشوائيات، وعلى رأسها الأسمرات، لكن بشرط توفير وسائل نقل محترمة بعدد كافٍ، لخدمة السيدات وكبار السن من أهالى المنطقة».واتفق سمسار شقق فى المنطقة مع ما سبق، قائلًا: «كلنا مع تطوير عزبة الهجانة وكل المناطق على مستوى الجمهورية، خاصة أن العزبة من المناطق التى تعانى من العشوائية بشكل كبير»، مرجعًا هذه العشوائية إلى الإقبال الكبير على السكن فى المنطقة، لموقعها المميز، وانخفاض أسعار الإيجارات بها، التى تتراوح بين ٨٠٠ و١٢٠٠ جنيه فقط، وهى أسعار يستحيل وجودها فى منطقة أخرى بمدينة نصر.