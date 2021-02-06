إصابة شقيقين فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب شقيقان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف.وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من نفق أبو صالح بنطاق محافظة بنى سويف.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى.وتبين أن المصابين وهم على صبرى السباعى 40 سنة، ومحمد صبرى السباعى السباعى 41 سنة، مصابا بجرح قطعى بالرأس حوالى 5 سم، ووجه الدكتور صلاح حسن جودة مدير المستشفى بتقديم العلاج اللازم لهم وإجراء كافة الإسعاف الأولية اللازمة.