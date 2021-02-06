أنجولا واليابان توقعان اتفاقية بشأن إزالة الألغام

وقعت أنجولا واليابان اليوم السبت اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال إزالة الألغام في أنجولا، بقيمة 2 مليون دولار.وقع الاتفاقية عن الجانب الأنجولي وزير الدولة للتعاون الدولي والمجتمعات الأنجولية دومينجوس فييرا لوبيز والسفير الياباني لدى أنجولا ماروهاشي جيرو.وقال وزير الدولة للتعاون الدولي والمجتمعات الأنجولية: إن هذه الاتفاقية تعكس المستوى الجيد الذي وصلت إليه العلاقات بين أنجولا واليابان، مشيرا إلى أن بلاده لديها معدات لإزالة الألغام، لكنها بحاجة إلى الإصلاح، لذلك، سيساعد التبرع الياباني في علاج الوضع الراهن.بدوره، قال ماروهاشي جيرو إن الاتفاقية الموقعة تتضمن في بنودها تنفيذ إعلان "يوكوهاما"، الذي يهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة في أنجولا، وصدر في ختام قمة (تيكاد 7) التي عقدت في اليابان عام 2019.وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضا تبرع اليابان بآلات لإزالة الألغام، وورشة عمل متنقلة وقطع غيار وتدريب فنيين من معهد أنجولا الوطني لإزالة الألغام (INAD)، وكذلك تفعيل اللجنة التنفيذية لإزالة الألغام(CED). ويعد هذا التبرع جزءا من التعاون القائم، في قطاع إزالة الألغام، بين حكومتي أنجولا واليابان.تجدر الإشارة إلى أن اليابان تنفذ عددا من المشروعات في أنجولا، فضلا عن تركيزها على إزالة الألغام وتعزيز قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتعليم والصحة في الدولة الأفريقية.وتستورد أنجولا من اليابان البضائع مثل السيارات والصلب والحديد وغيرها من المعدات، فيما تستورد اليابان، بشكل رئيسي، النفط والمواد الخام من أنجولا.