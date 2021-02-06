رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القصاصين تبدأ حملات ضد النمل الأبيض

السبت 06/فبراير/2021 - 07:15 م
النمل الأبيض
النمل الأبيض
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلن المهندس خالد جبر، مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، خلال بيان له، عن وصول مبيد النمل الأبيض للإدارة الزراعية بالقصاصين.

ودعا مدير الإدارة الزراعية، المواطنين الحاجزين والمسددين لثمن المبيد عليهم سرعة التوجه لمبنى الإدارة لاستلام المبيد وعلاج منازلهم بمعرفة مهندسي المكافحة بالإدارة.

ومن ناحية أخرى، قال المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إن بعض الإجراءات الاحترازية ووضع خطة عاجلة وتكثيف المرور على جميع زمامات الادارات الزراعية لمواجهة إصابات النمل الابيض التي ظهرت ببعض المحافظات.

وأوضح أنه تمت مخاطبة رؤساء المدن التابعين للمحافظة بالتنسيق مع إدارة المكافحة بالمديرية ومهندسي المكافحة بالإدارات والجمعيات التابعة لها.

وأشار إلى توفير مبيدات النمل الأبيض اللازمة لعلاج البؤر المصابة على وجه السرعة وبالمجان من خلال الادارة المركزية للمكافحة.

وأضاف أن حشرة النمل الأبيض تتميز بانها تعيش معيشة اجتماعية فى شكل مستعمرات، وهى تختلف عن النمل العادى فى كثير من الأمور وتهاجم الحشرة المواد السليلوزية فى كافة أشكالها، حيث تهاجم الأوراق، الأقمشة، المفروشات، الأبسطة والموكيت المحتوى على مخلوط قطنى، والأسفنج الصناعى المستخدم فى حشو الأثاث، وتسبب الحشرة خسائر كبيرة بل وحوادث انهيارات لبعض البيوت التى تعتمد على الأخشاب فى دعمها.

وتابع: لا يمكن مشاهدة حشرة النمل الأبيض بشكل مباشر بل من خلال آثار تدميرها ومظاهر الإصابة التى تسببها فقط، حيث تعيش بطريقة خفية تحت سطح الأرض أو داخل قطع الأثاث والأرضيات والعروق الخشبية، وتهاجم أهدافها عن طريق أنفاق تمتد من أسفل سطح الأرض إلى أعلى فى شكل أنابيب على الحوائط أو الأشجار، بعيدًا عن الضوء والجفاف.

واستكمل تنقسم أنواع النمل الأبيض إلى «النمل الأبيض الفوق أرضى»، وهى التى تعيش وتهاجم الأخشاب الجافة سواء الخام أو المصنعة أو الأشجار بعد جفافها، وتتميز ببعض خواص ناخرات الأخشاب، ويتراوح تعداد الأفراد فى مستعمراتها بين 100- 300 فرد وليس لها علاقة بالتربة.

كما يوجد «النمل الأبيض التحت أرضى»، وأنواع هذه المجموعة خطيرة جدًا، حيث تعيش مرتبطة بالتربة ارتباطًا وثيقًا، ويتراوح عدد أفراد المستعمرة من 50000 إلى بضعة ملايين، وتهاجم أى مادة سليلوزية أو مشتقاتها فوق سطح الأرض أو خلالها.

وألمح إلى أن مظاهر الإصابة بالنمل الأبيض وهى وجود فتحات ثقوب صغيرة فى الأخشاب وهى عادة دليل خروج الحشرات الكاملة فى فترات الانتشار والتكاثر، خاصة بالقرب من الأبواب والشبابيك، ووجود مسحوق كحبيبات الرمل المكورة أسفل قطع الأثاث الخشبية المصابة، وعادة يكون لونه كريمى فاتح أو غامق، حسب نوع الخشب الذى صنع الأثاث منه، وهذا المسحوق الحبيبى هو إحراجات المستعمرة، ويوجد نفس المسحوق الحبيبى أحيانًا بارزًا فوق بعض المواقع فى الباركيه المصاب.

وأكد أن طرق الوقاية من النمل الأبيض، والتى تبدأ بالتخلص من المواد السليلوزية وبقايا النباتات فى الأرض المزمع إقامة منشأة عليها، وعند إقامة المبانى الريفية يجب عمل دكة «حصيرة أساس أسمنتية» للأرض عند إقامة مبنى عليها، وذلك بعد عمل رش وقائى للتربة تحتها بمبيد له صفة الثبات نسبيا، وفى حالة المبانى الخرسانية يجب معاملة الأساس وكذلك أخشاب البناء بالمبيدات قبل استكمال البناء.

طرق التخلص من النمل الأبيض تنحصر في طريقتين: الأولى تصلح للنمل الأرضي بما يسمى بطريق الرش السطحي في الأماكن الريفية، وذلك حول المبنى في خنادق، ويصب المبيد في حفر بقطر ‏30‏ سم وبعمق ‏30‏ سم، ويوضع في كل حفرة ‏4‏ لترات من محلول المبيد في الماء وعلى مسافات ‏60‏ سم بين كل حفرة وأخرى‏.

أما الطريقة الثانية فهي استخدام أخشاب مقاومة طبيعيًّا في صناعة الأثاث المنزلي أو في بناء المنازل، وأن يراعى في تخزين الأخشاب أن يتم الاحتفاظ بها في حافظات معالجة بـ"الكريوزوت" المخفف بالكيروسين بنسبة ‏1:3‏ أو محلول البنتاكلورو فينول بتركيز ‏5%‏، ويخفف هذا المحلول في سبعة جالونات كيروسين.

وفى الأماكن المصابة يجب عدم استخراج تصريح بالبناء إلا بعد قيام إخصائى المكافحة بمديرية الزراعة بفحص الأرض وعلاجها فى حالة إصابتها، كما يمكن استعمال مصائد النمل الأبيض، للكشف عن الإصابة، ويجب عمل وقاية للمنشآت الصناعية التى تنتج المواد السليلوزية.

موضوعات متعلقة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

مصدر أمنى ينفى وفاة 4 نزلاء داخل أحد السجون بفيروس كورونا

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

الصور

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

حكايات متطوعين لتنظيف مقام «على زين العابدين» في ذكرى مولده (صور)

الأكثر قراءة

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

مرعب.. فيضان «بلون الدم» يغرق قرية إندونيسية

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

مصطفى عبدالوارث يستعرض المواقف المشرفة لحزب الوفد

أوّلُ ما تراءى لى داخلَ البلّورة

أزمة الأربعين

قصيدة الفراشة