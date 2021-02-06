القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

أكد مصدر أمني ألقت القبض على نجل رجل الأعمال المحبوس، صفوان ثابت، من داخل مسكنه في كمباوند شهير بأكتوبر في محافظة الجيزة عقب صدور إذن أمر ضبط وإحضار في حقه من جهات التحقيق.

وقال المصدر لـ"الدستور"، إن نجل صفوان ثابت متهم بتمويل الإرهاب، ودعمه بالمال، وهي الاتهامات الموجهة لوالده، وتم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

