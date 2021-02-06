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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة لعامل بمخبز بلدي داخل منزله بالمنيا

السبت 06/فبراير/2021 - 07:24 م
جثة
جثة
المنيا ـ على حسين
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عثرت أجهزة الأمن بمجافظة المنيا على جثة عامل بمخبز بلدي داخل منزله في إحدى قري مركز المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بورود إشارة من عمليات النجدة بوصول بلاغ من أهالي قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، بالعثور على جثة هامدة لشخص داخل غرفة منزله.

انتقل المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا لفحص البلاغ وبالمعاينة عُثر على جثة "ناجح.ا.ا" 42 عامًا متزوج، عامل بمخبز بلدي، ويقيم بجوار مسجد العرفي بذات القرية، وتم التحفظ علي الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وعرض الجثة علي مفتش الصحة لمناظرتها لتحدد كيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه والتصريح عقب ذلك بالدفن.

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