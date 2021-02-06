نائبات مجلس النواب والشيوخ يشاركن في حملة «احميها من الختان»

قامت نائبات مجلسي النواب والشيوخ بالمشاركة في الحملة الوطنية «احميها من الختان» التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بإضافة هاشتاج الحملة إلى الصور الشخصية الخاصة بهن على حساباتهن الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعبيرًا عن تضامنهمن مع القضية، يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث ويوافق السادس من فبراير من كل عام.وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بمشاركة نائبات مجلسي النواب والشيوخ بالحملة الوطنية «احميها من الختان»، مؤكدة أنها خطوة هامة توضح اتحاد النائبات وتضامنهن على ضرورة القضاء على جريمة ختان الإناث، وعبرت عن أمنياتها بسرعة إقرار مشروع القانون الذي يقضي بتغليظ العقوبات لكل من يجري أو ينادي أو يشجع على إجراء هذه الجريمة في أقرب وقت لحماية بنات مصر.