أزمة الأربعين

للتنبؤ بالمستقبللا أحتاج للجلوس أمام عرّافةتلمس بخفة كرتها البلوريةوبابتسامتها الواثقةتنبش الماضىبحثًا عن إجاباتبينما يتشكلُ الحاضر سهمًا موجهًا للمجهولربما يصل إلى هدفهأو ينكسر فى الهواءللتنبؤ بالمستقللا أحتاج للنظر فى المرآةلكى أرى لمسات الزمنالتجاعيد الخفيفة حول العينينالخطين الخفيين المتشكلين حول الفمالأمثال الشعبية التى اعتادت أمى قولهاوالتى أكررها اليوممن دون تفكيرللتنبؤ بألوان حياتى الجديدةأنظر لفساتينىالأزرق هادئًا ونيليًا وسماويًاومثله الأخضر بزهور صغيرة بيضاءيغزوان بقية ألوان خزانتىينافسان الوردىّ والأحمر والبنفسجىّأنا اليوم امرأة على حافة الأربعينأشعر بقلق من لمسات الزمنوأتساءل:هل هذه أزمة أربعين أنثوية؟عندما تلثم راحة يدى اليسرىيتوقف الوقت«كل الزمن فى يديك، حبيبتى»تقول بثقة العشق والولهحين نكون معًالا أفكر البتّة فى الزمنمثل الماء المتدفق يكسر الحواجز والسدودنحنُ معًاحبنا يتشكل فى حفيف الحرير وأصوات الكائناتحبنا يهمس بأناشيدهفى الضوء الخافتيتشكل حبنا فى حركة الظلال المحمومةضد الزمنضد المسافات التى تفصلناضد النسيانيُعرش حبنا وينتشرفى حياة كل واحد منامثل أزهار جهنمية بنفسجية.من ديوان «قصائد بُوردو» يصدر عن دار ضمة فى الجزائر