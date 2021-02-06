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محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصيدة الفراشة

السبت 06/فبراير/2021 - 07:05 م
إيناس العباسى
إيناس العباسى
إيناس العباسى - تونس
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مثل فراشة
ثبتنى بدبابيس
خلف زجاج علبة شفافة
رأيت العالم يبتعد
ويتحول إلى وردة
إلى غابة، يقصيها حبك عنى
احتجزتنى باسم الحب
وباسمه نقلتنى
من مكان لآخر
ومن علبة إلى أخرى
تنقلتُ معك امرأة من دون روح
مثبتة بدبابيس شكوكك..
مثبتة بنظراتك السوداء التى تلاحقنى
فى كل مكان
باسم الحب
طوقت عنقى بقبضة يدك
خنقتنى
بيديك الناعمتين
فى البداية،
ضغطت بلطف
شعرت بملمس أصابعك الطويلة باردًا
سواد عينيك
أوهمنى بالحب
وما اعتقدتُ أنه كان غيرة زائدة على اللزوم
كشفت لى الأيام أنها كانت القيد ومفتاحه،
قيدتنى باسم الحب،
وباسم الحب والعطش والشوق
كسرتُ الزجاج
جناحاى اشتاقا للطيران
اشتاقا للعالم الكبير خارج علبتك
انتزعت الدبابيس واحدًا واحدًا
ورشقتها فى قلبك
نفذت من بين يديك
أردت استعادة كل ما ضاع
و كل ما حذفتُه من حياتى:
أيامى، أحلامى، واللون الوردى لماء العشق
الرقص على أغانى أمير كوستاريكا
الركض تحت المطر
الصراخ فى الفراغ المظلم تحت جسور البلدان البعيدة
القصائد وصخب الموسيقى
وضحكتى التى تكسر الهواء من حولك
وحمرة أحمر شفاهى التى تثيرك وتكرهها
بعيدًا، مضيتُ
مثل سمكة عمياء فى مياه الليل
سبحتُ مع التيار حتى جرفنى البحر
بعيدًا
بعيدًا عنك وعن يديك.

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